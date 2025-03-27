Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İbb Başkanı İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İbb Başkanı İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Eğer Saray'ın dehlizlerinde kararlar alınıyorsa, Saray'ın talimatlarıyla insanlar sabahın köründe tutuklanıyorsa, rakip olacak olan insanları Silivri'ye yolluyorsa, diploması tartışmalılar diploma iptal ediyorsa bu hukuk devletinin iptalidir. Ben Muharrem İnce olarak Ekrem İmamoğlu'nu her zaman destekleyeceğim. Kendisine yargısız infaz yapıldığına inanıyorum. Kendisinden intikam alındığını düşünüyorum" dedi.

27.03.2025 15:50  Güncelleme: 16:43
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(İSTANBUL) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Eğer Saray'ın dehlizlerinde kararlar alınıyorsa, Saray'ın talimatlarıyla insanlar sabahın köründe tutuklanıyorsa, rakip olacak olan insanları Silivri'ye yolluyorsa, diploması tartışmalılar diploma iptal ediyorsa bu hukuk devletinin iptalidir. Ben Muharrem İnce olarak Ekrem İmamoğlu'nu her zaman destekleyeceğim. Kendisine yargısız infaz yapıldığına inanıyorum. Kendisinden intikam alındığını düşünüyorum" dedi.

İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

"Ben bu coğrafyaya yabancı değilim. Bundan 12-13 yıl önce burada çok direndik. O günlerde Ergenekon, Balyoz kumpasları vardı. Burası bir 'çadır tiyatrosu' demiştim. O günlerde bir mahkeme başkanı vardı. O mahkeme başkanına 'Sen yargıç değilsin, tetikçisin' demiştim. 'Sen bir gün yargılanıp hapse gireceksin ve torunların senden utanacak' demiştim. Gerçekten de hapse girdi o mahkeme başkanı. Bugün o günleri hatırladım.

Erdoğan 23 yılın sonunda ekonomiyi batırdı, tarımı batırdı. Ekonomi bu durumdayken yargıyla rakiplerini belirlemeye çağırıyor, yaptığı bu. Önceden yargısız infaz derlerdi, şimdi yargı yoluyla infaz var. Biz 'Kimse yargılanmasın' demiyoruz. Yargı adil ve bağımsız olmak şartıyla olacak bu. Eğer Saray'ın dehlizlerinde kararlar alınıyorsa, Saray'ın talimatlarıyla insanlar sabahın köründe tutuklanıyorsa, rakip olacak olan insanları Silivri'ye yolluyorsa, diploması tartışmalılar diploma iptal ediyorsa bu hukuk devletinin iptalidir. Ben Muharrem İnce olarak Ekrem İmamoğlu'nu her zaman destekleyeceğim. Kendisine yargısız infaz yapıldığına inanıyorum. Kendisinden intikam alındığını düşünüyorum. Bu durum gerçek demokrasilerde olacak bir iş değildir. Onun için desteğimiz tamdır.

Gençleri sabahın köründe evlerinden alıyorlar. Ben gençlere 'Maske takmanıza gerek yok' demiştim. 'Sizin alnınız kara değil ki' demiştim. Şimdi çocuklara 'Sizi yüz tanıma ile tespit ettik gelip evlerinizden alıyoruz' diyorlarmış. Bu cadı avıdır. Sizin evlatlarınız yok mu? Bence o çocukların peşine düşeceğinize Van'dan girip Çanakkale'den çıkan mültecilerin peşine, PKK'lıların, hırsızların peşine düşün. Gençleri rahat bırakın diyorum. Ama gördüğümü de söyleyeyim. Bu gençler, bu Tayyip Erdoğan'a iyi bir ders verecek. Bunu da görüyorum."

İnce, İmamoğlu'nun moralini çok iyi gördüğünü bildirerek, "Bir bedel ödediğinin farkında. Söylediğini aynen aktarayım; 'Abi geçer bu günler merak etme, moralim de gayet iyi'. Oruçlu musun dedim, 'Evet, gözaltındayken tutamadım şimdi oruçluyum' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İbb Başkanı İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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