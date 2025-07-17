Memur-Sen\'den Gürcan\'a Ziyaret

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Eskişehir İl Temsilciliği üyeleri, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a ziyarette bulundu.

Konfederasyonun il temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcan'ın komisyon başkanlığına seçilmesi nedeniyle TBMM'de gerçekleştirilen ziyarette İl Temsilcisi İbrahim Akar ile beraberindekiler, Gürcan'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.