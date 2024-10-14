Memura Servis Hizmeti Devam Edecek - Son Dakika
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Memura Servis Hizmeti Devam Edecek

Ali Yalçın, bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda memur servis hizmetinin süreceğini duyurdu.

14.10.2024 11:02
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(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, iki bakanlıkla yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini ve memura servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı. Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

Ali Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz imzalı yazıyı da paylaştı. Susmaz'ın yazısı şöyle:

"17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin bir takım tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetleri sonlandırılmış, toplu taşıma olmayan yerlerde ise en etkin ve ekonomik yöntemler tercih edilmek suretiyle personel servisi hizmetine imkan tanınmıştır.

Personel servisi hizmeti sonlandırılan kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen taleplerde; servis hizmetine ihtiyacın devam ettiği, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunun mesai başlangıç ve bitiş saatlerine riayeti olumsuz etkilediği, personel servisinin sonlandırılmasının bireysel araç kullanımını artırdığı, toplu taşıma kullanan personelin önemli bir kısmının ise birden fazla vasıta kullanması sebebiyle zaman kaybı yaşadığı ve bu durumun personelin mağduriyetine neden olduğu hususları bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve personel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla personel servisi hizmeti sunması Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mezkür Genelge'de yer alan personel servislerine ilişkin kriterlere uyulması ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kaydıyla personel servisi hizmeti sağlaması hususunda izin verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

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