Menada Koro'su İstanbul'da - Son Dakika
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Menada Koro'su İstanbul'da

Kuzey Makedonya'nın Menada korosu, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu; müzik dostlukları pekiştirdi.

10.10.2024 22:46
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Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Filarmoni Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen konsere Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Dime Rataykoski, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro ve İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesi Esma Layiç katıldı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Dime Rataykoski, Menada'nın Kuzey Makedonya'da oldukça tanındık kadın korosu olduğuna değinerek, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki 1981'den beri Makedon koro müziğinin gerçek elçileri. Orkestra şefi maestro Ivica Zoric ve İstanbul seyircisi önünde verecekleri konserin başarılı geçeceğini ve Türk seyircisinin Makedon ruhani müziğinin yanı sıra çeşitli Ortodoks ülkelerinden katılımcıların Ortodoks müziğini duymaktan memnun kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk-Makedon ilişkileri güven ve karşılıklı saygı üzerine kurulmuştur"

Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, konser öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasına Türkçe, "Hepiniz Hoş geldiniz" diyerek, "Makedon ayaklanmasının başladığı gün olan ulusal günümüzü birlikte kutlamak için hepinizi ağırlamaktan büyük bir onur ve zevk duyuyoruz. Bugünü Makedon halkının, devletinin ve bağımsızlığının asırlık özleminin anısına ve ihtişamıyla kutluyoruz. Türk-Makedon ilişkileri çok güçlü güven ve karşılıklı saygı temelleri üzerine kurulmuştur." açıklamalarında bulundu.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesi Esma Layiç ise dernek olarak Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'yle uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek, "Kültür ve sanat halklar ve bellekler arasında dostluk köprüsüdür. Bundan hareketle Kuzey Makedonya'dan gelen bu klasik müzik sanatçılarının Kuzey Makedonya Kültür Merkezi vasıtasıyla İstanbul'da sahne almaları iki ülke arasında var olan güzel iş birliğinin örneğidir." dedi.

Menada kadın korosu hakkında

Menada korosu, 1981'de maestro Prof. Ivica Zoric tarafından Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde kuruldu.

Kurulduğu günden beri koroyu yönetmeye devam eden Zoric, Menada'nın uluslararası sahnede "Dünya Makedon Koro Müziği Elçileri" olarak bilinen seçkin bir itibara sahip olmasını sağladı.

Menada, manevi müzikten oluşan bir programın yanı sıra popüler Makedon halk şarkılarından oluşan bir performansı sunuyor.

Kutsal ve geleneksel unsurları birleştiren koro, Kuzey Makedonya'nın zengin kültürel ve müzik hazinesini yansıtıyor.

Kaynak: AA

Makedonya, istanbul, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menada Koro'su İstanbul'da - Son Dakika

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