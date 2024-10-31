Menderes Belediyesi, Şebboy Sokak'ta Kilit Parke Çalışması Yaptı

Güncel

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Cüneytbey Mahallesi Şebboy Sokak'ta kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri ekipleri Cüneytbey Mahallesi'nde kilit parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Planlama dahilinde yol yol ilerleyen ekipler Şebboy Sokak'ta yolu yenileyerek 1350 metrekare parke döşedi.

"Tüm bozuk yolları yenileyeceğiz"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yaptığımız planlama dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şebboy Sokak'ta da parke çalışmamızı bitirdik. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Söz verdiğimiz, planladığımız gibi Menderes'te adım adım tüm bozuk yolları yenileyeceğiz" dedi.