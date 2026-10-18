Menemen-Aliağa-Çandarlı'da İzmir yönünde sol ve orta şeritler kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Menemen-Aliağa-Çandarlı'da İzmir yönünde sol ve orta şeritler kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre birçok güzergahta yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde İzmir istikametinde sol ve orta şeritler kapalı. Sürücülerden çalışma kesimlerinde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Asarlık Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 6-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 61-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 37-39. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
Karayolları Genel MüdürlüğüOtomobilÇandarlıMenemenUlaşımGüncelTrafikAliağaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
05:09
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 08:52:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Menemen-Aliağa-Çandarlı'da İzmir yönünde sol ve orta şeritler kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei