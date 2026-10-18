Menemen-Aliağa-Çandarlı'da İzmir yönünde sol ve orta şeritler kapatıldı

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Asarlık Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 6-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 61-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 37-39. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.