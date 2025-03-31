İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Mehmet Nuri Ç. (44) idaresindeki 10 APR 925 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu Kabalak mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.
Takla atan ve şarampole devrilen otomobili görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden E.Ç, B.Ç, N.D, A.Ç. ve A.Ç. yaralandı.
Menemen ve Aliağa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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