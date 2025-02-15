İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Yılmaz (54) idaresindeki 35 TPH 04 plakalı otomobil, Ulukent Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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