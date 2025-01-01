Menemen\'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Yangın

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İZMİR'in Menemen ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilde, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında yaşanan olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay yeni yılın ilk dakikalarında Menemen'de meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan bir otomobilde, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören sürücü, yaptığı hamle ile otomobili yolun sağ tarafına çekerek araçtan ayrıldı. Sürücünün ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alarak söndürdü. Yılın ilk dakikalarında meydana gelen olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Konuya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.