Meral Akşener: 'Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi. Akşener geçtiğimiz hafta istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu için "Ayşe Sibel Hanım partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DİĞER PARTİLERDEN AYIRAN NOKTA, SEÇMENİ VELİNİMET SAYMAMIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Trabzon İl Başkanlığı'nda konuştu. Akşener, şunları söyledi: "İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından itibaren bu ülkedeki sıkışmışlığı, bu ülkedeki iki yumruk arasında sürekli didişen o psikoloji ortadan kaldırmak için yaptığı gayretleri Cenab-ı hak ve milletimiz görecek diye düşünüyorum. Amacımız insanları birbirine kırdırmak, birbirine düşürmek, aidiyetleri üzerinden onlara hakaret etmek, aidiyetleri üzerinden ister siyasi ister mezhepsel hangi aidiyet olursa olsun onları düşman etmek değil, bütün bu insanları bir araya getirip o şehre ortak bir biçimde herkesin fikrini alarak, derdine derman olacağı biz hizmet anlayışını ortaya koymak. Bizim iddiamız bu. İYİ Parti'nin bütün diğer siyasi partilerden bir diğer farkı da şu; biz seçmeni veli nimet sayıyoruz. İYİ Parti'ye oy veren seçmen makbul insan, İYİ Parti oy vermeyen insan makbul olmayan insan gibi bir davranışımız, inancımız yok. Oy veren de oy vermeyen de baş üstünde gezdirilmesi gereken milletimiz velinimettir şiarına uygun olarak davranan bir siyasi partiyiz.

"50 ARTI 1 SİSTEMİ TÜRKİYE'DE KUTUPLAŞTIRMAYI ÇOK DAHA DERİNLEŞTİRDİ"

Eksik oy aldığımız zaman aynı 2023'te 9,68 aldığımız oyla kendimizi sorguladık. Dedik ki, 'Yeteri kadar milletimize ulaşamamışız, kendimizi anlatamamışız.' Biz kendimizi sorgulayarak yeni baştan nasıl ulaşabileceğimizin görüşmelerini yaptık. Sonuç itibarıyla onun üzerinden yol yürümeye karar verdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki sistem esasında partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu sistemin getirdiği yüzde 50 artı 1 sistemi Türkiye'de kutuplaştırmayı çok daha derinleştirdi. Yerel seçimler hepimiz açısından seçmenin derdinin konuşulduğu, seçmenin talepleri üzerinden projeler yapılıp onun yarıştığı, rekabetin tamamen hizmet üzerinden yapıldığı bir seçim dilini bu seçimde biz beraberce başarabilirsek seçmen kazanır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan 50 artı 1 mecburiyeti yerel seçimlerde olmadığı için bari bu seçimlerde, 'sen şucusun, bucusun' denmeden Trabzon'un derdi nedir, belediye eliyle hangi hizmetler yapılabilirin konuşulduğu bir seçim atmosferine Türkiye'nin ihtiyacı var.

"YEREL SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL GİRECEĞİZ"

Bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek, seçmenimiz Türkiye'de yaşanan bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç var. Genel İdare Kurulumuzun aldığı 14 evet, 35 hayır ile biz yalnız, üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz. Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek; 30 yıldır aktif politika yapıyorum, ilk defa bir siyasi parti partide GİK üyelerinin birbirlerine argümanlarla hitap ettiği, kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık. Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım, arkadaşlarımızın kendi arasında aldığı bir karardı. Bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Türkiye'de bu bir ilktir. Partimiz kurumsallaşma konusunda bizden eski siyasi partiden çok daha fazla demokrasiye inanan, uygulayan ve kurumsallaşma konusunda da daha eski partilere fark atan bir siyasi parti olmuş durumda."

Akşener - Yanıkömeroğlu

"AYŞE SİBEL HANIM PARTİDEN EN SON AYRILACAK ARKADAŞIMDI"

Akşener açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifasının sorulması üzerine Akşener şu yanıtı verdi:

"Bizim partimizden ayrılan hatta ayrılırken bana iftira atan, hakaret eden arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin aleyhinde ne yorum yaptım ne de onu üzecek, zora sokacak herhangi bir davranışım olmadı. Ayşe Sibel Hanım partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Kararına saygı duyuyorum. Demokrasi üzerinden bakıldığında Sayın Yanıkömeroğlu alınan karardan hoşlanmayabilir ona da saygı duyuyorum. Kendisine başarılar diliyorum."