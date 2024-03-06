Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam etti

Meral Akşener, İstanbul\'da esnaf ziyaretlerine devam etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, esnafla sohbet edip destek istedi, plaket aldı ve çiğ köfte siparişi verdi. Partililerin yoğunluk oluşturduğu caddede hasta taşıyan bir araç olduğu bilgisi üzerine bölgeden uzaklaştı. Akşener, Eyüpsultan'da da esnafı ziyaret edip vitamin satın aldı.

06.03.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Çatalca Mescid Sokak'ta ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Ziyareti sırasında fırından ekmek alan Akşener, bir çay ocağında da çay içti.

Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı masadan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim." karşılığını verdi.

Buradan Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'ne geçen Akşener, esnafı dolaşarak partisinin adaylarına destek istedi.

Ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'e şehit ve gazi aileleri adına plaket verdi.

Akşener, daha sonra girdiği bir çiğ köfte dükkanından da çiğ köfte sipariş etti.

Meral Akşener, partililerin yoğunluk oluşturduğu caddede, hasta taşıyan bir araç bulunduğu bilgisi üzerine yolun açılması için aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Daha sonra Eyüpsultan Rami Mahmudiye Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Akşener, bir eczanede çalışanlarla sohbet edip, vitamin satın aldı.

Akşener'e, ziyaretlerinde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, belediye başkan adayları ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.

Kaynak: AA

Meral Akşener, Bayrampaşa, Eyüpsultan, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi
    19:57 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batman'da yeni projelerin açılışını gerçekleştirdi
    19:56 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batman'da yeni projelerin açılışını gerçekleştirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik.

  • İzmir'de trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı
    19:55 İzmir'de trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde, Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, ehliyeti olmadığı tespit edilerek adliyeye sevk edildi. Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

  • Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
    19:55 Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

    Jandarma ekipleri Balıkesir'in 4 ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda, 120 gram kubar esrar, 17 gram bonzai, bir hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirildi.


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:45 Herkes Arda Güler zannetti Yorumlar bomba Herkes Arda Güler zannetti! Yorumlar bomba
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement