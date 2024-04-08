İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-16" operasyonlarında 912 silahın ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonlarında 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek?." ifadelerini kullandı.
"Mercek-16" operasyonlarında ev, iş yeri, halka açık alanlar ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabancanın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
31 Mart'ta yapılan seçimlerde en yakın rakibine yüzde 10 gibi bir fark atarak seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz medyasına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak. Her şey onun elinde" ifadelerine yer verdi.
Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş testini başarıyla tamamladı. Özellikleri itibariyle en gelişmiş İHA'lar arasında yer alan Bayraktar Kalkan DİHA, dikey iniş kalkış yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 12 saat havada kalabilme süresi ve 150 km içerisindeki komuta merkezlerine veri aktarabilme kabiliyeti bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?