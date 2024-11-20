Meriç'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Meriç'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Meriç\'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Meriç'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı, etkinliklerde ödüller verildi.

20.11.2024 10:48
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Meriç'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ın konuşma yaptığı törende öğrenciler şiir okuyup gösteri sundu, ardından Atay, temsili milis kuvvetleri komutanına ve kurtuluş kızına hediye takdim etti.

Programda öğrencilerden oluşan ritim grubu tarafından klarnet ve darbuka gösterisi gerçekleştirildi ve ardından Edirne Belediye Bandosu konser verdi.

İlçe Kaymakamı Adnan Ayte'nin kurtuluş dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdiği tören geçit merasimi ile sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Mesut Babayiğit, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Keşan'da "Kurtuluş Bayramı İndirim Günleri" başladı

Keşan'da "Kurtuluş Bayramı İndirim Günleri" başladı.

İlçenin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Keşan Belediyesi öncülüğünde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Ziraat Odası ve esnaf odaları iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlara uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, etkinliğin yalnızca bir alışveriş organizasyonu olmadığını, aynı zamanda şehir ekonomisini canlandıracak ve esnafla vatandaş arasında güçlü bir bağ oluşturacak dayanışma hareketi olduğunu ifade etti.

Kurtuluş etkinlikler kapsamında ayrıca Keşan Kent Müzesi içerisinde bulunan Kent Kafe'nin ve yenilenen cadde ve sokakların açılışı gerçekleştirildi.

Açılışlara CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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