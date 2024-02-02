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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

02.02.2024 22:11  Güncelleme: 22:27
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istediğini ifade etti.

Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi
Hafize Gaye Erkan

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP ETMİŞ BULUNUYORUM"

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Saygılarımla."

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi


Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Balalayka Trampet: İktidara oy vermedim hiç ama hanımefendi başarılıydı başını yediler keşke devam etseydi iyiye gidiyorduk ekonomi olarak 49 105 Yanıtla
  • Ümit Demir : Zamanimiydi hanfendi..piyasa ne olacak simdi.. 70 5 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Enflasyon düşüş eğilimi göstermeye başlamışken 500 liralık banknotu çıkarmamak için çok direndi. Gelecek kişinin ilk yapacağı icraat. 43 11 Yanıtla
  • mert çelik: ben çalısabılırım benı alsınlar herkese yuzde 500 zam verırım,iş verenlerı umursamam 11 4 Yanıtla
  • KADİR gerçekler: 500 luk banknot çoktan çıkmalı millet çuvalla para taşıyor. Bir ev satıyor paranın kapladığı yeri siz düşünün ATM lerden adet sayısına takıldığı için para alamıyoruz. 8 2
  • Kemal SON: Bu ara işim yok bir süre Merkez Bankası Başkanlığı yapabilirim. Bu konuda tecrübem de var lisede sınıf bakanıydım. İlgililere duyurulur. 5 0 Yanıtla
  • emre kula: Adaletin olmadığı yerde ekonomi filen düzelmez 0 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Allah aşkına makro seviyede neler olacağını bir düşünün, piyasada para varken yeni para basımı enflasyonu daha da uçurur, para arzındaki artış alım gücünü daha da düşürür, döviz daha da Tl karşısında daha da değer kazandırır. Sonuç yine halkın cebindeki az olan parayı daha da azaltır. 0 0
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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti - Son Dakika


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