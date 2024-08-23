Merkezefendi Belediyesi Çocuklar İçin Masal Saati Etkinliği Düzenledi

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından iki gün boyunca çoçuklar için "Masal Saati" etkinliği düzenlendi. Başkan Şeniz Doğan, "Miniklerimizin gelişimlerine ve eğitimine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Merkez Kütüphane'de ve Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde çocukların hayal gücünü artırma, dikkatini, hafızasını, dil becerisini ve kelime dağarcığını geliştirmek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Masal Saati" etkinliği yapıldı. 4-7 yaş grubundaki çocukların katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Masalları keyifle dinleyen minikler daha sonra boya kalemleri ile resimler çizdi.

Kültür, sanat ve eğitim alanında birçok çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Doğan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Merkezefendi Belediyesi olarak eğitici ve öğretici projeler üretmeye devam ediyoruz. Minik öğrencilerimizin okul hayatlarına ve eğitimine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de 'Masal Saati' etkinliğimiz. Birbirinden güzel masalların keyifle okunduğu etkinlikte çocuklarımız eğlenirken öğreniyor. Çocuklarımıza çeşitli masalların anlatıldığı etkinlikte miniklerin hayal güçlerini geliştirmesinde katkıda bulunuyoruz. Masalların anlatıldığı etkinliğimize katılan tüm miniklerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.