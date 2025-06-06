Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP İl Başkanlığı\'nın Bayramlaşma Programına Katıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı ve parti örgütü ile bayramlaştı. Seçer, "Bayramda Başkanlar evi terk etmez, biz de evimizi terk etmedik, buradayız" dedi.

CHP Mersin İl Başkanlığı'nda gerçekleşen bayramlaşma törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çağla Devrim Palamut, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Ada, CHP ilçe başkanları, parti yöneticileri, Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar bölümüne geçildi.

"Bayramda Başkanlar evini terk etmez, buradayız"

Konuşmasına, partililere "Değerli yol arkadaşlarım, bayramınız kutlu olsun" diye seslenerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bayramda Başkanlar evi terk etmez, biz de evimizi terk etmedik, buradayız. Vatandaş Başkan'ı görmek ister. Başkan'ın bayramı, seyranı, tatili yoktur. Başkanlık zor zanaattır. Sokağa çıkabilecekseniz Başkan olacaksınız. Başkansanız vatandaşla diyaloğunuz iyi olacak ve insanları seveceksiniz" dedi.

"Dünyanın en kadim partisinde siyaset yapıyoruz"

CHP'li belediyelerin kente yaptığı hizmetlerin vatandaşlar nezdinde değerlendirildiğini ve CHP'nin hanesine yazıldığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Oturduğumuz koltuklar bize, sizler ve vatandaşlar sayesinde sağlanan görevlerdir ve sorumluluğu ağırdır. Bu sorumluluk bilincinde olduğumuz sürece iktidar kaçınılmaz olur. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en kadim partisinde siyaset yapıyoruz. Ne kadar değerli bir yerde olduğumuzu unutmamamız lazım. Bu anlayış bizi ve ülkemizi çok daha güzel günlere götürecek" ifadelerini kullandı.

"İktidar üzerimize oyun oynuyor, ardından 'iç savaş' manşetleri atılıyor"

Seçer, iktidarın son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığını belirterek, "İktidar üzerimize oyun oynuyor. Bize sürpriz olmayan saldırıları başlatıyor, bunu yoğunlaştırıyor ve ardından da Akşam Gazetesi 'İç savaş' manşeti atıyor. Bugün Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel, ilk Genel Başkanımız da Mustafa Kemal Atatürk. Genel Başkanlarımız bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

"Biz kocaman bir aileyiz"

Kendisinin ve Mersin'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının en iyi hizmeti yapmak istediğini kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Biz kocaman bir aileyiz. Olaya daha pozitif bakın; biz 2023 seçimlerine giderken 11 Büyükşehir Belediye Başkanı toplantılar yapar, bir de fotoğraf paylaştığında Türkiye'nin moral seviyesi yükselirdi. O dönemlerde bir masa etrafında oturup konuştuğumuzda; 'Bizim bu seçimleri kazanmamız lazım. Kaybettiğimiz takdirde çok daha büyük saldırılara maruz kalacağız' diyorduk."

Seçim dönemlerinde çok fazla iftiraya maruz kaldıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Pes etmedik, önlerinde eğilmedik, diz çökmedik, mücadele ettik. İnadına halka gittik. Algı yönettikleri Türk milliyetçilerinden oy aldık" dedi.

Seçer'den belediye başkanlarının tutukluluğuna tepki: "Türkiye'de hukuk yok"

11 CHP'li belediye başkanının tutukluluğuna tepki gösteren Seçer, "11 belediye başkanımız cezaevinde tutuklu değil; tutsaklar. Ben; 'Siz bizi yargılayamazsınız!' demiyorum. Hukuk devleti olan bir ülkede her yurttaş, anayasa gereği devlet karşısında eşit yurttaştır. Sen ayrısın, falanca zümrenin, cemaatin, partinin adamısın diye ayrım olmaz. Hukuk herkese eşit işler. Ama biliyoruz Türkiye'de hukuk yok, bunun farkındayız" diye konuştu.

Bu tür baskılarla bölünmeden, parçalanmadan ve dağılmadan mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Seçer, partiyi korumanın önemine de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e başlatılan soruşturmaya da tepki gösteren Seçer, "Sayın Genel Başkan'ı tehdit ediyor ve resen soruşturma başlatıyor. Miting bitiyor, 15 dakika sonra; 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı' diye altyazı geçiliyor. Bu uygulamaları, iktidarın kendisine de zarar veriyor" dedi.

"En büyük güç, milletin gücü"

En büyük gücün milletin gücü olduğuna vurgu yapan Seçer, "Parti/parti örgütü demek; milletin gücünü ve potansiyelini açığa çıkarmak demek" dedi.

Hizmetleri yurttaşlara anlatmanın önemine de dikkat çeken Seçer, Mersin'de yaşayan herkesin mutlu olduğunun altını çizdi. 'Vahap Seçer Belediyeciliği' değil, 'CHP Belediyeciliği'nin önemine dikkat çeken Seçer, "Vatandaşlara; 'Bizim parti programımız böyle. Bizim halkçı belediyeciliğimiz var ve yaptığımız sosyal politikalar bunlardan kaynaklı. Halka gitmek, halkın içinde olmak bizim parti kültürümüzde var' diyelim. Hayatında CHP'ye oy vermemiş, mesafeli olmuş ve önyargıları olan insanların önyargıları böyle kırılır" ifadesini kullandı.

Her haksızlığın karşısında mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Seçer, "Belediye başkanları olarak bizim görevimiz hizmet etmek, vatandaşın gönlüne girmek. Genel seçimlerde gidip; 'Biz sizin belediye başkanınızız, sizi hiç kırmadık, hep hizmet getirdik. Partili-partisiz, mezhep, bölge ayrımı yapmadık. Hepinizi kardeş gibi kucakladık. Sizden partimize oy istiyoruz. Herhalde bir kez dahi olsa Başkanınızı kırmazsınız, partimize oy vermenizi istiyoruz.' diyelim. Emin olun o vatandaş kırmaz. Vatandaşın zaten burasına gelmiş, ne yapsın? Başkanlar, milletvekilleri, genel başkanlar, siyasiler, gazeteciler, bilim insanları, akademisyenler; herkes tehdit altında. Sade vatandaş hayli hayli korkar. Vatandaşı anlayacağız ve daha çok çalışacağız" diyerek, iktidara gelmenin de tek formülünün çalışmak olduğunu söyledi.

"Bu krizden hep beraber çıkacağız"

Seçer, birbirini sevmenin, saygı göstermenin ve çalışmanın da önemine dikkat çekerek, sahip oldukları enerjiyi, hizmet aşkıyla vatandaşa yansıtmak gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mersin'deki toplam 7 ilçe belediyesinin CHP'li olmasının öneminden söz eden Seçer, geçen dönem 3 olan CHP'li ilçe belediye sayısının 7'ye yükseldiğini vurguladı. Seçer, birlik ve beraberlik vurgusu da yaparak, "Bu krizden hep beraber çıkacağız. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz ve sizlerle her zaman el eleyiz, kol kolayız. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

"Bu ülkeyi artık sosyal demokrat ilkelerle yönetmenin zamanı gelmiştir"

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de bayramların artık coşkuyla kutlanmadığını belirterek, toplumun yoksulluk ve adaletsizlikle mücadele ettiğini söyledi. Yargının çifte standart uyguladığını savunan Ömür, AK Partili belediyelerle ilgili yolsuzluk dosyalarına işlem yapılmadığını hatırlatarak bağımsız yargıya çağrı yaptı. Partililere birlik ve dayanışma mesajı veren Ömür, CHP'nin ezilenlerin sesi olmaya devam edeceğini ve kurumsal kimliğinin her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayarak, "Halkımız bu iktidarı istemediğini açıkça gösterdi. CHP 47 yıl aradan sonra 1. parti oldu; halka umut oldu. Bu hem milletimiz için bir kurtuluş yoludur hem de bizim için bir fırsattır. Sağ iktidarın elinde popülist politikalarla yıpranan bu ülkeyi artık sosyal demokrat ilkelerle Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çağdaş, demokratik, sosyal bir hukuk devleti ilkeleriyle yönetmenin zamanı gelmiştir. Bunun için çalışmalıyız" dedi.

Bayramlaşma programında ayrıca; CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çağla Devrim Palamut, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice US da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri, partililerle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmada; 'Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber ya Hiç Birimiz' sloganları atıldı.