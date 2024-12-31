Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Yeni Yıl Mesajı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Toplumsal dayanışma, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu yeni bir yıl temennisiyle; 2025 yılının tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyor, yeni yılınızı kutluyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajla Mersinlilerin ve tüm yurttaşların yeni yılını kutladı. Seçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Geride bıraktığımız 2024 yılı, önemli olaylara sahne oldu. Dünyadaki gelişmelerin doğrudan etkilediği kentimizde; geçen yılın getirdiği tüm krizleri, sevinçleri, mutluluğu ve acı olayları birlikte yaşadık. 2024 yılı aynı zamanda bir seçim yılıydı. Göreve geldiğimiz günden bu yana var gücümüzle hizmet ettiğimiz kentimizde; değerli Mersin halkının büyük desteğini alarak, yeniden yola koyulduk. Yeni yılda da, sizlerden aldığımız güçlü desteğin bizlere sağladığı yüksek çalışma azmiyle, Mersin'i ileriye taşıyacak hizmet ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2025 yılı, Mersin'i daha da yukarı taşıyacağımız bir yıl olacak. Toplumsal dayanışma, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu yeni bir yıl temennisiyle; 2025 yılının tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."