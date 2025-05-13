Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Meski Olarak Türkiye Tarihinin En Büyük Yatırım Dönemini Yaşıyoruz"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su fiyatı ile ilgili eleştirilere, "Bizim 'MESKİ kar elde etsin, ihya olsun, her yıl şu kadar kar açıklasın' gibi bir anlayışımız yok. MESKİ'nin sahibi halk, parayı veren halk. Ortağı yok, hisse senedi yok" yanıtını verdi. Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerine yönelik eleştirileri de değerlendiren Seçer, "MESKİ olarak Türkiye tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşıyoruz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen ve toplam altı maddenin görüşüldüğü toplantıda, MESKİ'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, Genel Kurul'da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Seçer, raporlara tüm meclis üyelerinin ulaşabileceğini belirterek, eleştirilere açık olduklarını ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini kaydetti. Raporda, özellikle ilçe belediyelerinin çevre temizlik vergilerini ödememesi ve Büyükşehir'in yağmur suyu sistem bedellerini ilçe belediyelerden tahsil edememesi gibi karşılıklı sorunları tespit ettiklerini kaydeden Seçer, Büyükşehir'in ilçe belediyelerden yaklaşık 462 milyon TL'lik alacağı bulunduğunu belirtti. Alacak verecek dengesini sıfırlamak istediklerini söyleyen Seçer, Büyükşehir'in vereceklerinden çok alacaklarının olduğunun bilgisini verdi.

"2024 bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 89"

Seçer, 2024 yılı bütçesi ve su fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşmesinin yüzde 89 oranında olduğunu belirten Seçer, "100 liralık yatırım yapacağız demişiz, 89 lira gerçekleşmiş. Bu aslında gerçekleşmiş bir bütçe sayılır. Büyükşehir'de bu oran yüzde 90'ların üzerine çıkıyor" dedi.

MESKİ'nin kar amacı gütmeyen bir kamu şirketi olduğunu vurgulayan Seçer, su fiyatları ile ilgili eleştirilere, "Bizim; 'MESKİ kar elde etsin, ihya olsun, her yıl şu kadar kar açıklasın' gibi bir anlayışımız yok. MESKİ'nin sahibi halk, parayı veren halk. Ortağı yok, hisse senedi yok" yanıtını verdi.

Su fiyatlarının belirlenmesinde maliyetlerin önemli olduğunun altını çizen Seçer, Mersin'de suyun büyük kısmının Berdan Havzası'ndan geldiğini belirterek, " Tarsus'un Berdan Havzası'ndan aldığımız su, Mersin'in dört merkez ilçesinin yüzde 85 ihtiyacını karşılıyor. Çoğunlukla elektrik enerjisiyle geliyor. Elektrik, bizim maliyetlerimizi artıran bir unsurdur" dedi.

Pamukluk Barajı'nın hizmete alınması ile suyun maliyetinin de azalacağını vurgulayan Seçer, "Berdan Havzası'ndan elektrik enerjisi marifetiyle değil de Pamukluk Barajı'ndan cazibeyle sağlasaydık, bu maliyetler yaklaşık yüzde 25 oranında düşerdi" diye konuştu.

Seçer, kayıp-kaçak kullanımının da maliyetleri artırdığını kaydederek, bununla mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi SCADA gibi teknolojik yatırımlar ile en üst düzeyde sürdürdüklerini dile getirdi.

"Pamukluk Barajı devreye alınırsa Mersin'in su sorunu belki bir asır gündeme gelmez"

6 Şubat depremlerinin ardından Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon Euro'luk hibe bulduklarını ancak Mersin'in 'Genel hayata etkili afet bölgesi' kapsamına alınmadığından bu hibeyi kullanamadıklarını ve 50 milyon Euro'sunun hala beklediğini kaydeden Seçer, "Hibeyi aldık ama afet kapsamına alınmadık. 'Bu para geri gitmesin, DSİ'ye aktaralım, hesabımızdan düşsün' dedik, yapılmadı. 2016'da bir protokolümüz vardı. Cumhur İttifakı döneminde imzalandı ama 2019'da CHP'li bir başkan olarak göreve gelince proje rafa kalktı. Eğer Cumhur İttifakı kazansaydı proje devam ederdi" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı üyeleri, bu konuda kurumumuza amasız fakatsız destek verin"

Bu konunun siyaset üstü olduğunun ve yatırımların hızla tamamlanması gerektiğinin altını çizen Seçer, bu yatırımın gerçekleşmesi halinde su fiyatlarının da yaklaşık yüzde 25 oranında düşeceğini belirterek, "O yüzden 'Değerli Cumhur İttifakı üyeleri, bu konuda kurumumuza amasız fakatsız destek verin' diyorum. Bu işler tamamlandığında Mersin susuz kalmaz, maliyetler düşer. Berdan ve Pamukluk Barajlarıyla birbirine bağlı sistemimiz var. Nüfusun yüzde 70'inin yaşadığı bu bölgede yatırım yapılırsa, Mersin'in su sorunu belki bir asır gündeme gelmez" diye konuştu.

"Su fiyatlarında değişiklik yapmak gibi bir kararımız yok"

Enflasyon farkına rağmen, 2 yıldır aynı fiyat tarifesinin uygulandığına dikkati çeken Seçer, MESKİ'nin su tarifesinde yeni bir fiyat rejimine gitmeyeceklerini belirtti. Yıllık uyguladıkları su fiyat tarifesinin enflasyon oranının çok altında olduğunu aktaran Seçer, "Bizim su fiyatlarının üzerinde bir oynama yapma, yeni bir fiyat rejimi uygulama gibi böyle bir kararımız yok" dedi.

Devletin açıklamış olduğu yeniden değerleme oranının bu yıl yüzde 44'e yakın olduğunu ifade eden Seçer, su fiyatlarındaki artışın bu orandan etkilenmediğine dikkati çekerek, "2024 yılında ortalama satış bedelimiz 32 TL 09 kuruş. Biz, yeniden değerleme oranıyla fiyatlandırma yapsaydık olması gereken rakam 50 TL 85 kuruştu. Ama biz bunu yapmadık" diye konuştu.

"Bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve bunu iktidar da kabul ediyor"

Vatandaşların geçinmekte zorlandığını ve temel tüketim maddelerinin tamamının fiyatlarını haklı olarak yüksek bulduğunu aktaran Seçer, bu hassasiyeti anlayışla karşıladıklarını kaydetti. Seçer, "Türkiye'de ekonomik anlamda istikrarlı bir süreç yaşamıyoruz. Bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve bunu iktidar da Sayın Ekonomi Bakanı da Merkez Bankası Başkanı da kabul ediyor. Halk durumdan memnun değil, doğal olarak da su fiyatlarından şikayet edecek. Saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerine yönelik gelen eleştirileri de değerlendiren Seçer, "MESKİ olarak Türkiye tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşıyoruz" dedi.

2019'da gelir bütçesinin yüzde 24'ünün yatırıma giderken yıldan yıla artışla 2024 yılında bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu ve 2025'te de hedefin yüzde 53 olarak belirlendiği söyleyen Seçer, "Bizim gelirimizin yarısı şu anda yatırıma gidiyor. Teknoloji, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi gibi yatırımlara gidiyor" diye konuştu.

Seçer, rutin işlerin dışında insan sağlığına zarar vermeyen projeler üretmek için önemli bütçeler ayırdıklarını da sözlerine ekledi.

"Projelerimizin hayal olmadığını göreceksiniz"

MESKİ olarak toplam 250 projenin 187'sini 2025 yılının Nisan ayı sonuna kadar tamamladıklarının altını çizen Seçer, 2019-2024 yılları arasında 6 milyar 207 milyon TL tutarında tamamlanan proje olduğunu belirtti. Seçer, "2025'te önümüzdeki yıllara yönelik planladığımız proje bütçesi 7 milyar 962 milyon TL iken 2026 için olan planlarda bu rakam 11 milyar 776 milyon TL. Toplam 31 milyar 184 milyon TL'lik bir proje kümesini konuşuyoruz. Bunların hayal olmadığını göreceksiniz" dedi.

Seçer, MESKİ'nin tüm ilçelerde devam eden projelerini, süreçleri ve maliyetlerini tek tek anlattı. Tarsus, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Silifke, Mut ve Gülnar'da süreci devam eden atıksu şebeke hattı, içmesuyu paket arıtma sistemi, içmesuyu şebeke ve isale hattı, kanalizasyon ve paket atıksu arıtma yapım işlerini öz kaynak ve dış finansman detaylarını da vererek paylaşan Seçer; Tarsus, Akdeniz, Erdemli, Silifke ve Bozyazı'da yatırım programına alınan projeleri de anlattı.

Mersin'in altyapısı için 17 milyar 562 milyon TL hazır

MESKİ'nin yapacağı projeler için öz kaynaklarından 2 milyar 265 milyon TL, hibe olarak 1 milyar 861 milyon TL ve kredi olarak da 13 milyar 435 milyon TL bütçe öngördüklerini belirten Seçer, çalışmaya başlanılan, imalatı yapılan ya da ihalesine çıkılan projelerin maliyetinin toplam 17 milyar 562 milyon TL olduğunu söyledi.

Çamlıyayla, Anamur ve Gülnar için İller Bankası ile görüştüklerini vurgulayan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir kurumumuzun bir problemi yok, geriden gelen birçok sorunları aştık. Bütün kurumlar ve bütün kurumların yöneticileri gördü ki; Mersin Büyükşehir Belediyesi icraat için, Mersin halkına hizmet etmek için uğraşıyor. Bu samimiyetimizi onlar da gördü. Mersin çok hassas bir yer ve karşılıklı olarak kalan 4 yılda Mersin'in bütün problemini iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan çözeceğiz, biz bu gayret içerisindeyiz" sözleriyle, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Aydıncık, Anamur, Toroslar'da yapılacak toplam 2 milyar 980 milyon TL'lik proje için de kredi aradıklarını vurguladı.

"3 milyar TL'lik kredi bulduğumuz zaman Mersin'de temel bir altyapı sorunu kalmıyor"

MESKİ'nin en önemli yatırımlarından Pamukluk İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'ni DSİ'nin yaptığını ve onlara borçlandıklarını kaydeden Seçer, "3 milyar TL kredi bulduğumuz zaman 4 yıl içerisinde toplamda 20 milyar 542 milyon TL'lik yatırım yapmış olacağız ve böylelikle Mersin'in hiçbir bölgesinde temel bir altyapı sorunu kalmayacak" diye konuştu.

MESKİ'nin toplam 5 milyar 208 milyon TL borcu olduğunu da kaydeden Seçer, "Bu yaklaşık olarak 120 milyon Euro'luk bir borç demektir. Bizim tablomuz bu. Geriden gelen borç ödemeleri de dahil yaptığımız gayretleri gördünüz. Kurumumuzun mali ve idari disiplini yerindedir" ifadelerini kullandı.

"'En iyi nasıl daha iyi olur' mottosuyla hareket ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sundukları hizmetleri "En iyi nasıl daha iyi olur" mottosuyla hayata geçirdiklerini belirten Seçer, "Biz iyiyiz, daha nasıl iyi oluruz diye uğraşıyoruz. Burada tevazu göstermeyeceğiz, Mersin halkı da son seçimlerde bizim için 'Çok iyi' dedi. Daha fazla sorumluluk yükledi, çünkü 10 kişiden 6'sı oy verince sorumluluk artıyor. Mersin gibi bir sosyolojide, siyasal dağılımda farklı siyasi partilere gönül vermiş insanlar bir şahsiyet üzerine birleşti. Bu sonucun Mersin'in huzur, birlikte yaşama gayreti ve barış açısından bir anlamı var" dedi.

"Türkiye'deki barışa Mersin'deki barış ortamının da katkısı oldu"

Akdeniz'den Mut'a, Mut'tan Gülnar'a kadar farklı siyasi görüşteki insanların tek bir noktada buluşabildiğine dikkati çeken Seçer, "Hepsi birbirinden çok farklı siyasi kimlikler. Bunun Mersin açısından çok büyük bir önemi vardır. Son günlerde gelişmeleri takip ediyoruz, bugün de önemli bir açıklama oldu. Şimdi silahlar sustu ve bu ortamda artık biz barışı, kardeşliği konuşacağız. Bin yıllar boyu nasıl yaşadıysak, bundan sonra da beraber yaşama arzusunu ve bunu nasıl tahkim edeceğimizi konuşacağız. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bu düşünceye, hasrete, beklentilere, arzulara biz de Mersin'den katkı yapıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir'in vatandaşlara hizmet ulaştırmak çok çalışan bir belediye olduğunu dile getiren Seçer, Meclis üyelerinden kendilerine destek olmalarını isteyerek sözlerini, şöyle tamamladı:

"İkinci dönemimizde maksimum hizmeti yapma arzusu ile çalışıyoruz"

"İkinci dönemimizin bitmesine 4 yılımız kaldı ama 2029'a kadar yapabileceğimiz en maksimum hizmeti yapma arzusu içerisindeyiz. Geçen dönem burada güzel anılarımız da vardı ama çok zaman yitirdik, çok üzüldük ve çok gerginlikler oldu. Siyaset içindeki çekişmeler, genel siyasetin Mersin'e ve Meclis'e yansımaları, çok netameli konuların yerel Meclis gibi konuşulmaması gereken ortamlarda konuşulması bizi sıkıntıya soktu. Bu dönem böyle bir ortamımız olmadığını memnuniyetle görüyor ve izliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'Biz böyle biliyoruz, böyle olacak' şeklinde değil, karşılıklı anlayış içerisinde yapalım istiyorum. Bütün konuların oy birliği ile geçmesi için bu gayreti gösteriyorum. Meclis'in çalışmaları, Mersin'in demokratik teamülleri açısından geleceğe dair önemli bir hafıza, kaynak ve referans oluyor. Onun için gayret sarf ediyorum."

Seçer, 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun oy birliği ile kabul edilmesi üzerine emeği geçen herkese teşekkür ederek oturumu sonlandırdı.

Genel Kurul'da 2024 Yılı Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edilirken; yeni seçilecek denetçi seçimlerinde Başkan Seçer'in önerisi ile asil denetçi olarak Mali Müşavir Sibel Sabır ve Avukat Saffet Serin, yedek denetçiler olarak ise Mali Müşavir Kemal Çelik ve Aydın Özgüze aday gösterildi. Adaylar, Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.