Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer Sözünü Vermişti: Gülnar, Ilısu Suyuna Kavuştu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sözünü tuttu ve Gülnar, Ilısu suyuna kavuştu. Haziran ayında açacaklarına dair verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Seçer, "Gülnarlılarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Önemli ve değerli bir hizmet. Gülnar artık en az 50 yıl su sıkıntısı konuşmayacak" dedi.

Geçen ekim ayında Gülnar'da gerçekleşen tarımsal dağıtım töreninde Gülnarlılara, "Haziran ayı içerisinde Gülnar'ın su sorunu bitecek, Ilısu Barajı'nın suyunu içireceğim" diyerek söz veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sözünü tuttu ve Gülnar, Ilısu suyuna kavuştu. MESKİ çalışmaları ile Gülnar'ın su sorunu tarihe karıştı ve Gülnarlılar artık Ilısu'nun güzel, berrak suyunu içecek. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gülnar (Ilısu) İçme Suyu İsale Hattı İkmal İnşaatı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Seçer tarafından verilen komutla, Ilısu'dan gelen suyun içme suyu sistemine akışı ekranlara geldi ve başlangıcı yapılmış oldu. "Temeli Sağlam Altyapı Hizmetleri" sloganıyla Gülnar İlçesi Eski Otogar'da düzenlenen törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çağla Devrim Palamut, CHP MYK Üyesi Hatice Us, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları, muhtarlar ve Gülnarlılar katıldı.

"Gülnar artık en az 50 yıl su sıkıntısı konuşmayacak"

Açılış töreninde konuşan Seçer, haziran ayında açılışını yapacaklarının sözünü daha önceden verdiklerini hatırlatarak, "Artık Ilısu'nun suyunu akıtma vakti geldi. Çoğu gitti azı kaldı, Allah izin verirse Haziran ayı içerisinde Ilısu'nun suyunu artık Gülnarlıların hizmetine sunacağız' dedik ve şimdi Haziran ayının başındayız. Gülnarlılarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Önemli ve değerli bir hizmet. Gülnar artık en az 50 yıl su sıkıntısı konuşmayacak. Şu anda 67 kilometre toplamda ilavelerimizle beraber 71 bin 150 metre isale hattı, 3 adet terfi merkezi, 300 metreküplük bir depo, yine ana projeye ilave ettiğimiz ve 'yapıyorsak en iyisini yapalım' düşüncesiyle bin metreküp yeni bir depomuz var. Hiçbir suretle Gülnar su sıkıntısı yaşamasın, Gülnar'ın 7/24, kesintisiz suyu olsun, Gülnarlılar istediği zaman çamaşırını yıkasın, istediği zaman çocukları yıkasın, istedikleri zaman en temiz, en berrak, en soğuk ve en sağlıklı suyu kullansınlar diye yaptık" dedi.

"Artık bu sorun tarihe karıştı"

2017 yılında başlatılmış projenin geçmişinden bahseden ve oldukça problemli olduğunu ifade eden Seçer, "Çok büyük problemlerle karşılaştık. Yüklenici firma çok büyük zorluklar çıkardı. İller Bankası'nın ayırdığı kredi bitti, yeni kredi almakta epey zorlandık. Zemin bozuk çıktı, devalüasyon oldu, maliyetler arttı. Süreç o kadar uzadı ki suyu akıtmadan biz borçları ödedik. Bundan sonra artık önceki yıllarda bazen arızalardan, bazen de kuraklıklardan kaynaklı yaşanan dönüşümlü su verme işlemi bitecek. Mecburi su kesintileri oluyordu, bazı yerlere gece, bazı yerlere gündüz veriyorduk ama artık bu sorun tarihe karıştı" diye konuştu.

"Artık kredi aradığımız hiçbir proje kalmadı"

MESKİ'nin Gülnar yatırımları hakkında da bilgi paylaşan Seçer, "1 milyar 143 milyon liralık tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerimiz var. Bu rakam güncel değil, güncellersek birkaç milyar TL'yi bulur. Bizim Ilısu Barajı'na harcadığımız o günkü parayla bugünkü paranın değeri arasında çok fark var. Gülnar bizden kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin gerçekleşmesini bekliyor. Projemiz hazır, İller Bankası'nda talep ettiğimiz bir kredi paketi var. O kredi paketi içerisinde Anamur'un Otluca, Aydıncık'ın atıksu arıtma tesisi, Çamlıyayla'nın da kanalizasyon atıksu tesisi projesi var. Bunun dışında önümüzde artık kredi aradığımız hiçbir proje kalmadı" ifadelerini kullandı.

"MESKİ tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptığı bir dönemde"

MESKİ'nin tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptığı dönemde olduğunu vurgulayan Seçer, "Yatırımlar arasında Pamukluk Barajı'ndan merkez ilçelere cazibeyle su alma projesi de var, maliyeti yaklaşık 9 milyar lira. İmalatı DSİ yapıyor ama borç bizim. Bunun yanı sıra MESKİ'nin yaklaşık olarak 8 milyar liralık yaptığı projeler var. Bu projelerin maliyetlerinin bir kısmı öz kaynak, bir kısmı hibe, bir kısmı da kredi" diyerek, yapılan tüm projelerin maliyetinin toplamının yaklaşık 17 milyar TL olduğunu söyledi. Anamur'dan Tarsus'a kadar olan her bölgede altyapı projesi yapıldığını belirten Seçer, "Sadece bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınan yaklaşık 4 milyar liralık bir kredi paketimiz vardı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bunu yatırım programına aldı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyükşehir ve iştirakleri, mali disiplin ve yönetim açısından bütün standartlara uygun"

Büyükşehir'in yurt dışından kredi kullanırken sorun yaşamadığına dikkat çeken Seçer, "Projelerimizi neden problemsiz götürüyoruz? Çünkü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri mali disiplin açısından, belediye yönetimi açısından bütün standartlara uygun. Maliye Bakanlığı şöyle bir karar aldı, 'Belediyeye dış finans iznini vermemiz için SGK, Maliye gibi kamu kurumlarına borcu olmayacak. Varsa bile bunun bir ödeme takvimi olacak' dedi. Şu anda bize bunun iznini vermelerinin nedeni Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin ne SGK'ya ne Maliye'ye bir borç kalemi yok. Onun için işlerimiz tıkır tıkır devam ediyor, her şey plan program çerçevesinde, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş" sözlerine yer verdi.

"Projeleri sizin ödediğiniz vergilerden yapıyoruz"

Projelerin tamamının vatandaşın ödediği vergilerden yapıldığını söyleyen Seçer şöyle devam etti:

"Bu para değerli. İnsanlar çalışıyor, emek ediyor, vergi veriyor. Bunu bıkmadan yorulmadan söyleyeceğim, 'Bu para sizin paranız.' Hakkınızı aramak sizin hakkınız. Vergileri siz veriyorsunuz. ÖTV, KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi; her şeyden vergi alınıyor. Vatandaş bunu veriyorsa hesabını kurumlardan ve siyasetçiden soracak. En kaliteli yolları da yapacağız, en kaliteli alt yapınızı da yapacağız, tarım desteklerinizi de vereceğiz, hastanıza da bakacağız, dar gelirliye de bakacağız, acısı olanın acısını da dindireceğiz, karnı aç olanın karnını doyuracağız. Bu bizim görevimiz. Biz bunun için sizlerin desteğiyle buralarda bu görevleri alıyoruz."

"MESKİ yatırımları devam edecek"

MESKİ yatırımlarının devam edeceğini belirten Seçer, yurttaşlardan projelerin yapıldığı sahalarda oluşacak sorunları Büyükşehir'e iletmelerini rica etti. Alo 185 Teksin iletişim hattı ile herkesin 7/24 Büyükşehir'e ulaşabileceğini ifade eden Seçer, "Belediye sizin, belediye büyük bir aile ve o aile içinde siz de varsınız. Belediyemize sahip çıkacaksınız, yanlış bir iş yapılıyorsa arayacaksınız, söyleyeceksiniz. Benim milyon tane gözüm yok ama bu kentte yaşayan herkes kenti sahiplenirse milyon tane gözüm olur. O zaman her şey pırıl pırıl ve tertemiz olur" diye konuştu.

"Ilısu'nun suyunu yıllardır bekliyorduk"

Gülnar'ın yıllardır özlemini çektiği Ilısu Projesi için çok mutlu olduğunu söyleyen Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Başkan Seçer'in bu projeyi öncelediğini belirtti. Gülnar'ın resmi kayıtlara göre 40 bin, yazın yaylacıların da gelmesiyle beraber yaklaşık 90 bin nüfusa ulaştığını ifade eden Önge, "Su sorunu ciddi bir problemdi, Ilısu'nun suyunu yıllardır bekliyorduk. Sağ olsun Başkanımız da bizleri kırmadı. Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ilısu'nun suyunu hep beraber doya doya, kana kana içelim" diye konuştu.

Programda ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa da birer konuşma yaptı.

Proje hakkında

Gülnar (Ilısu) İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı toplam 378 milyon 986 bin 195 TL'ye mal olacak. Proje kapsamında 61 bin 150 metre isale hattı, 3 adet terfi merkezi ve 1 adet 300 metreküp depo yapıldı. Kalan imalatlardan 10 bin metre isale hattı ile 1000 metreküp depo da 10 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak.