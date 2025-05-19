Mersin'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katıldı.

Programda, Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, milletvekilleri, kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

19 Mayıs, kentte coşkuyla kutlandı

Program, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Göksun Öz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşurken; Gençlik Merkezi üyesi Recep Arda Yılmaz tarafından da bir şiir seslendirildi.

Program boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayrakları dalgalandı, marşlar hep bir ağızdan söylendi. Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen geleneksel oyunlarını sergiledi.

Gösterilerin ardından genç sporcular tarafından hazırlanan ritmik cimnastik, tekvando, karate performansları izlendi.

Kutlama programının ardından Seçer çifti, alanda kurulan stantları gezdi ve genç sporcuların etkinliklerine eşlik etti.