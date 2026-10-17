İş vaadiyle kandırdılar! Hesaplarından 25 milyar TL geçmiş

İş vaadiyle Mersin'e getirilen vatandaşların banka hesapları ve adlarına alınan GSM hatları dolandırıcılıkta kullanıldı. 360 kişinin mağdur edildiği soruşturmada ortaya çıkan 25 milyar TL'lik işlem hacmi dikkat çekti.

İŞ BULMA VE YATIRIM VAADİYLE MERSİN'E GETİRDİLER

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iş bulma ve yatırım vaatleriyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, çeşitli vaatlerle vatandaşları Mersin'e getirdiği ve bu kişilerin adına GSM hatları aldığı belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşların banka hesaplarını da dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 360 kişinin yaklaşık 16 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

HESAPLARDA 25 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 22 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin mali hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda 25 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu rakam, soruşturmada belirlenen yaklaşık 16 milyon TL'lik mağduriyet tutarından farklı olarak hesap hareketlerinin toplam hacmini ifade ediyor. Elde edilen bulgular üzerine şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ADRESLERDEN TELEFONLAR, SİM KARTLAR VE FİŞEKLER ÇIKTI

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda dijital materyal ve mühimmat ele geçirdi. Aramalarda 21 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek ve 86 fişek bulundu. Ele geçirilen materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Özellikle GSM hatları ve banka hesaplarının kullanıldığı dolandırıcılık yöntemine ilişkin elde edilen bulgular, soruşturma dosyasına dahil edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.