Mersin'de Babalar Günü'nde Spor ve Eğlence Dolu Etkinlik

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Babalar Günü'nde, "Babamla Spor Zamanı" sloganıyla Kültür Park Spor Alanı'nda renkli etkinlikler düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'nü "Babamla Spor Zamanı" sloganıyla spor ve eğlence dolu etkinliklerle kutladı. Kültür Park Spor Alanı'nda yapılan organizasyonda mini futbol, voleybol, basketbol gibi sporların yanı sıra halat çekme gibi geleneksel oyunlarla aileler keyifli zaman geçirdi. Etkinlikte güneş gözlemi, el emeği ürün stantları gibi farklı aktiviteler de yer aldı. "Sporun birleştirici gücünü kullanarak güzel bir organizasyon yaptık"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, etkinliğe ilişkin, "Büyükşehir olarak Babalar Günü dolayısıyla güzel bir organizasyon planladık. Birçok dairemiz iş birliğinde spor temalı, sporun da birleştirici özelliğini kullanarak güzel bir etkinlik hazırladık. Etkinliğimizde babalar ve çocuklar çok güzel bir şekilde zaman geçirdi. Öncelikle aramızda olmayan babalar başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Eğlencenin ve sporun tadını çıkartan aileler, organizasyonu çok beğendi

Etkinlikler sayesinde çocuğu ile birlikte eğlenceli bir gün geçirdiğini söyleyen Mustafa Öner, "Hafta sonumuzu parkta, sahilde güzel bir şekilde geçiriyoruz. Böyle özel günlerde, güzel etkinliklerin yapılması halk olarak bizleri mutlu ediyor. Bu etkinlikler her zaman kutsal değerleri daha çok ön plana çıkartıyor. Babalar olarak bizlerin de hatırlanması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ailecek katılan Serkan Enterli, "Çok doğru, yerinde ve güzel bir organizasyon. Tam güne özel bir organizasyon olmuş. Çocuklar ayak tenisi, masa tenisi, halat çekme; hepsini oynadılar" diye konuştu.

Kızıyla birlikte etkinliklere katılan Ali Sucu ise " Basketbol, voleybol, ayak tenisi hepsini oynadık. Çocukların enerjisine yetişemez olduk. Çocuklar mutlu olunca babalar da mutlu oluyor. Okulların kapanması da yaklaşınca bu geçiş döneminde güzel oldu" dedi.

"Ailecek keyifli vakit geçirdik"

Organizasyonun günün anlam ve önemine çok uygun bir şekilde yapılmış olduğunu belirten Orhan Kahraman, "Eşim ve oğlumla geldim. Ailecek keyifli vakit geçirdik. Genelde babalar biraz arka planda kalıyordu ama bu etkinlikle babalar da ön plana çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

Babası ile birlikte takım sporları yapan ve çok eğlenceli geçtiğini kaydeden çocuklardan İnci Sucu da "Babamla basketbol oynadık ve madalya aldık. Ortamın enerjisi çok güzel" dedi.

Çocuklardan Deniz Mina Şimşek ise "Babamla basket oynadık. Basketbolu çok seviyorum. Babalar Günü çok özel bir gündü. Büyükşehir böyle bir etkinlik düzenleyince daha da özel oldu" diye konuştu.