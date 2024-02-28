Mersin\'de yaşlı çift belediye otobüsünde darbedildi

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Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin, baba ve oğlu tarafından darbedilmesiyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesinde 15 Aralık'ta A.O.T. (17) ve okulda idareci olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, A.O.T'nin henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştıkları R.P. ve H.P'ye saldırması, daha sonra olaya dahil olan babası İ.T. ile yaşlı çiftçi darbettikleri anlar yer aldı.

Öte yandan, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklandığı, oğlunun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.