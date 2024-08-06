Mersin\'de Bisiklet Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücü Yakalandı

(ANKARA) - Mersin'de Alim Dede Önem'in ölümüne sebep olan Batuhan Bozdemir, aradan geçen 51 günün ardından yakalandı. Batuhan Bozdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bisikletle işine giden 18 yaşındaki Alim Dede Önem, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Önem'in ölümüne neden olan Batuhan Bozdemir 51 gün sonra yakalandı. Bozdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında, iş yerine bisikletiyle giden 18 yaşındaki Alim Dede Önem, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü Batuhan Bozdemir kaçtı. Erdemli Sulh Ceza Hakimliği tarafından Batuhan Bozdemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kazadan 51 gün sonra dört ayrı ev ve iş yeri adresinde bulunamayan Batuhan Bozdemir, jandarma tarafıdan Yenişehir'de saklandığı evin çatı kısmında yakalandı. Bozdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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