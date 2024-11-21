Mersin\'de Cayrokopter ile Trafik Denetimi

Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim yaptı.
"Cayrokopter" adı verilen hava aracıyla desteklenen denetimlerde, 112 araç kontrol edildi.
Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan sürücüler Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.
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