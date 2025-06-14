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Mersin'de Çocuklara Tiyatro Keyfi

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Mersin\'de Çocuklara Tiyatro Keyfi
14.06.2025 10:16  Güncelleme: 11:24
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Mersin\'de Çocuklara Tiyatro Keyfi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 'İki Bavul Dolusu' adlı çocuk oyununu Erdemli'deki minik izleyicilere sundu. 1200 öğrenciyle buluşan oyun, dostluk ve paylaşmanın önemini eğlenceli bir dille aktardı.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında "İki Bavul Dolusu" adlı çocuk oyununu, Erdemlili minik izleyicilerle buluşturdu. Yaklaşık bin 200 öğrencinin seyrettiği oyun ile dostluk, empati ve paylaşmanın önemi, eğlenceli bir dille anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında sanat ekibi, kent genelinde kırsal mahalleleri gezerek çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Bu kapsamda sahne bu kez Erdemli'deki çocuklar için açıldı. Çocukların ilgiyle takip ettiği "İki Bavul Dolusu" adlı tiyatro oyunu, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Gösterim, ilçedeki birçok okuldan çok sayıda öğrencinin katılımıyla şenlik havasında gerçekleşti. Erdemli'nin kırsal mahallelerindeki okullardan gelen yaklaşık bin 200 öğrenci, keyifli anlar yaşadı.

2 palyaço karakteri Hapşu ve Pırasa'nın binecekleri treni kaçırmalarıyla başlayan hikayede, bencil davranışlarıyla arkadaşını zor durumda bırakan Pırasa'nın yaşadıkları, eğlenceli ve düşündürücü bir dille sahneye taşındı. Oyun çocuklara, dostluk, empati ve paylaşmanın önemini eğlenceli bir dille aktardı.

"Oyun güzel bir şekilde geçti"

"İki Bavul Dolusu" oyununun yönetmen ve oyucusu Özgür Ahmet Gönenler, "Bugün de Erdemli'deyiz. 2 seans sonunda, bin 200'e yakın öğrenciye ulaştık. Çocuklarımız kırsal bölgelerden, belediyemizin servisleriyle geldiler. Oyun güzel bir şekilde geçti. Bunu daha önceki yıllarda da yapmıştık. Tiyatro oyununa ışığıyla, perdesiyle, dekoruyla şahit oluyorlar. Çocuklarımız bu oyundan güzel mesajlar alarak ayrılıyor ve biz de bu durumdan mutlu oluyoruz" dedi.

Minik seyirciler salondan memnun ayrıldı

Oyunu izleyen minikler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ecem Öykü Dağdur: "Oyun çok eğlenceliydi. Sonlara doğru bir ders vermek istiyordu. Birlikten kuvvet doğduğunu, arkadaşlarımıza küsmememiz gerektiğini, hep birlikte olmamız gerektiğini anlatıyordu. Bizi düşündükleri için teşekkür ederiz."

-Rayna Cücü: "Oyun eğlenceliydi, ders vermeye çalıştı. Arkadaşlarımıza saygılı davranmalıyız. 2 palyaçonun hikayesiydi. Çok güzel bir gündü. Arkadaşlarımla çok güzel bir anım oldu."

-Bilgihan Hüdayi Evdilek: "Bu oyun bize arkadaşlığın önemini anlattı. Çok güzeldi. İlk defa izledim ve eğlendim."

-Kerim Efe Göktepe: "Eğlenceliydi. Sahne çok güzeldi. İyi ki geldik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Çocuklara Tiyatro Keyfi - Son Dakika

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