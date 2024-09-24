Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde atık toplayan Cennet B, bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cennet B, gazetecilere, üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?