Mersin\'de Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Konferansı Gerçekleştirildi

Mersin'de, "Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Uluslararası Konferansı" gerçekleştirildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, İş Dünyasının Değişen İhtiyaçlarının Mesleki Eğitimin Entegrasyonu ile Karşılanması Projesi kapsamında bir otelde düzenlenen konferansa mesleki eğitim ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, konferansın açılışında, dijital dönüşümün hayata çok hızlı şekilde girdiğini söyledi.
Dijital dönüşümün yönetilmesi ve anlaşılmasının önemli olduğunu dile getiren Karagöz, bu süreçte dijital dönüşümün hayatı her boyutuyla etkilediğini kaydetti.
Karagöz, mesleki eğitimin önemini anlatarak, "Üretim kalkınmanın itici gücü. Peki üretimin ana aktörü kim? Nitelikli iş gücü. Nitelikli iş gücünü de mesleki ve teknik eğitim süreciyle kazandırmaya gayret ediyoruz. Bunun için de ülkemizde çok yönlü çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.
Mesleki eğitim çalışmaları kapsamında nitelikli iş gücünü topluma kazandırma hedefinde olduklarına işaret eden Karagöz, "Bunu başarırsak gerçekten ülkemiz dünyada rekabet gücünü en yüksek düzeye taşımış, özgüveni güçlü, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, kendi kaynaklarını çok daha sağlıklı yönetebilen bir ülke haline gelecek. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
"İnsan odaklı olmazsak teknoloji bizi yönlendirir"
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da dijital dönüşüm sürecinin iyi okunması gerektiğine dikkati çekti.
Dijitalleşme sürecinde insan odaklı olunması gerektiğini vurgulayan Durmuş, "Eğer biz insan odaklı olmazsak teknoloji bizi yönlendirir, o zaman biz teknolojiye hakim olmak yerine hapsolmuş oluruz." ifadesini kullandı.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da dijitalleşme ve mesleki eğitimin kendileri için önemli olduğunu belirterek, konferansın iş dünyasına, mesleki eğitimde arzu edilen değişim ve dönüşüme büyük katkı sunacağını anlattı.
Konferansta, Hayata Destek Yönetim Kurulu Üyesi İnci Aylin Gezgüç de "Meslek Lisesi Millet Meselesidir Projesi"nin sunumunu yaptı.
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