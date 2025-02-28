Mersin'de Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında Dijital Gençlik Merkezi kurdu. Yenişehir MERCEK içerisinde kurulan merkezde, bilişim teknolojileri alanında Temel Bilgisayar Eğitimi başladı.

45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin (DİGEM) açılışı Ankara'da yapıldı. Açılışta proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Yenişehir MERCEK'te kurulan Dijital Gençlik Merkezi'nden fotoğraflar da paylaşıldı ve tanıtım videosu izletildi.

Dijital Gençlik Merkezleri'nin toplu açılışı TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, proje kapsamında yer alan ilgili belediyelerin Belediye Başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, DİGEM Mersin Proje Koordinatörü Eren Demir ile birlikte 45 belediyeden yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Yenişehir MERCEK'te kurulan Dijital Gençlik Merkezi'nden 18-35 yaş arası vatandaşlar faydalanabiliyor. Gençlerin 'Endüstri 4.0' ile ilgili becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulan ve dört yıl sürecek projeyle; gençlerin Veri Analizi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Dijital Pazarlama, Yazılım, Dijital Tasarım ve E-Ticaret gibi alanlarda uzman olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında belediyelerin bünyesinde kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin demirbaş ihtiyaçları AB tarafından finanse ediliyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, DİGEM projesinin detaylarını anlatarak, şunları söyledi:

"Amaç, gençlerin istihdam potansiyellerinin gelişmesi"

"Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile yürütülen 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' adı altındaki programın Dijital Gençlik Merkezi'ndeyiz. 45 belediyenin içerisinde bulunduğu bu projenin açılışını Ankara'da gerçekleştirdik. Projenin amacı, 15-29 yaş arasındaki gençlerin hem dijital çağa ayak uydurmalarını sağlamak, hem de istihdam potansiyellerini geliştirmek. Biz de MERCEK Meslek Eğitim Merkezi'nde, 18 yaş üzerindeki gençlere bu anlamda destek sunacağız. Geleceğin meslekleri olarak planladığımız veri analizi, veri güvenliği ve siber güvenlik, dijital tasarım, dijital pazarlama, e ticaret, yazılım, yapay zeka ve makine öğrenimi eğitimleri vereceğiz. Öncesinde temel bilgisayar eğitimleriyle başladık. Bundan sonraki eğitimimiz, dijital tasarım olarak devam edecek. Burada gençlerin ihtiyaç duyduğu ve istihdama yönelik eğitimler verileceği için, iş piyasasının ihtiyaçlarına göre planlamalar yapıldı. Bir süre sonra kurulacak olan dijital e-öğrenme programıyla, kursiyerlerimiz çevrimiçi olarak da bu eğitimlerden faydalanacaklar. Eğitimi tamamlayan gençlere sertifika vereceğiz ve mentörlük ile staj imkanlarıyla istihdama biraz daha yakınlaştırmış olacağız."

"Öğrencilere bir meslek alanı sağlamayı amaçlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapan Akcan Ozan Kurt, "Burada, Dijital Gençlik Merkezleri Projesi'nde kurslar veriyorum. Kurslarımız Temel Bilgisayar Eğitimi ile başladı ve zamanla E-Ticaret, Dijital Tasarım, Yapay Zeka, Veri Analizi Modülleri ile ilgili eğitimler olacak. Burada öğrencilere bir meslek alanı ve bir ticaret alanı sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda aktif olarak 21 öğrencimiz var ve hepsi de memnun" diye konuştu.

Kursiyerlerden Sinem Yılmaz, Temel Bilgisayar Eğitimi'ni Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında gördüğünden söz ederek, "Bilgisayar Eğitimi'ne gelme düşüncesi zaten hep içimde vardı. Ortalama bir aydır da derslere gelip gidiyoruz. İş konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Özellikle e-ticaret alanında veri analizi konusunda kendime bir şeyler katmak istedim. Ben bu bilgisayar eğitimini dışarıda da araştırdım. Ancak ücretler çok fazlaydı ve zaten aklıma da yatmamıştı. Maddi olarak çok zorlanacaktım. Büyükşehir Belediyesi böyle bir fırsat sunduğu için buraya katıldım" ifadelerini kullandı.

Derslerden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Yılmaz, "Anlamadığımız yerlerde ek ders saatleri konuluyor. Eğitimimiz sadece burada kalmıyor. Hocamız burada verdiği eğitimleri, ödev ve şablon verip evde de ilerletmemizi istiyor" dedi.