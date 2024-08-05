Mersin'de dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı.
İddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta Pınar Bayrak ile dini nikahlı eşi Z.E. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Bayrak, darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Pınar Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince Z.E. ile olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
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