Mersin'de Dolandırıcılara Hapis Cezası - Son Dakika
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Mersin'de Dolandırıcılara Hapis Cezası

Mersin'de Almanya'daki Almanları dolandıran 20 sanıktan 14'ü hapis cezasına çarptırıldı.

16.05.2025 19:25
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Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 20 sanıktan 14'ü 1 yıl ile 88 yıl 8 ay hapis arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 6'sı beraat etti.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Heisem Ç, Alkan Y, Murat Ç. ve Omar U. ile başka suçtan tutuklu Ramazan P. ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında üzerlerine atılı suçlarını kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları ve avukatları dinledikten sonra kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Heisem Ç. "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile birden fazla müştekiye karşı işlediği "kişinin kendini kamu görevlisi veya banka sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık"tan toplam 87 yıl 6 ay hapis ve 30 milyon lira para cezasına, tutuklu Alkan Y. aynı suçtan toplam 86 yıl 8 ay hapis ve 30 milyon lira para cezasına, tutuklu Murat Ç. de 88 yıl 8 ay hapis ve 30 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan tutuklu Omar U'ya ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ile birden fazla müştekiye karşı işlediği "kişinin kendini kamu görevlisi veya banka sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan" toplam 11 yıl 15 gün hapis ve 2 milyon 244 bin lira para cezası verildi. Başka suçtan tutuklu Ramazan P. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

Tutuksuz 9 sanık da 1 yıl ile 12 yıl 3 ay 15 gün hapis ve farklı oranlarda para cezalarına çarptırıldı. Heyet, 6 sanığın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamını da kararlaştırdı.

Operasyon ve dava süreci

Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 1 Ekim 2022'de Mersin, İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 30 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 500 bin lira, 800 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 11 kol saati, 21 dizüstü bilgisayar, 47 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 51 fişek ele geçirilmiş, suçtan elde edilen gelirle sahip olunduğu belirlenen yaklaşık değeri 500 milyon lira olan 100 arsa, iş yeri ve konut tapusu ile 26 araca el konulmuştu.

Soruşturmanın ardından 12'si tutuklu 20 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemi, banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Yargılama sürecinde bazı sanıklar tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dolandırıcılara Hapis Cezası - Son Dakika

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