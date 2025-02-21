Mersin'de Güzellik Merkezlerine Denetim

Güncel

Elon Musk\'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, güzellik merkezlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde, hijyen kuralları, ruhsat ve izin belgeleri, çalışanların yeterlilik belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenle hizmet almasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle halk sağlığını doğrudan etkileyen güzellik merkezlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem başlatıldı. Uyulması gereken kurallar ve standartlar hakkında işletme sahiplerine bilgilendirme yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı.