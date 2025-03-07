Mersin'de Hal Kompleksine Denetim

Mersin'de polis ekiplerince hal kompleksinde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı araçların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Mersin Hal Kompleksi'nde yapılan uygulamada 485 kişi, 60 araç ve 46 motosiklet kontrol edildi.
Denetimlerde, 3 sürücüye trafik cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.
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