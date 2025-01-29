Mersin\'de Kablo Hırsızları Tutuklandı

Mersin'de kablo hırsızlığı yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesindeki bir bölgede bakır kablo keserken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 200 metre kablo ile 2 demir makası ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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