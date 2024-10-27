Mersin'de Kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Programı Düzenlendi

Mersin\'de Kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Programı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İçel Soroptimist Kulübü, kadınlar için meme kanserinin önemi ve korunma yöntemleri hakkında bir bilgilendirme programı düzenledi. Programa katılan kadınlar, sağlık ve tedavi süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

27.10.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İçel Soroptimist Kulübü'nün ortak çalışması ile kadınlara meme kanserinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda farkındalık programı düzenledi. Programa Yenice merkez ve çevre mahallelerden kadınlar katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İçel Soroptimist Kulübü'nün ortak çalışması ile kadınlara meme kanserinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda farkındalık programı düzenlendi. Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan hizmet binasında düzenlenen programa, Yenice merkez ve çevre mahallelerden kadınlar katıldı.

Toplantıda 'Meme kanserinde risk faktörü nedir', 'Meme kanserinin tanımı ve nasıl korunmak gerektiği' konularında ayrıntılı bilgiler verilip, gelen sorular yanıtlandı.

" Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığı çok fazla"

Meme kanseri konusunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katılan İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Saime Taşkın, "1-30 Ekim arası Meme Kanseri Farkındalık ayı. Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığı çok fazla. Her 8 kadından birinde görülüyor. Onun için de bizde farkındalık yaratalım dedik. Soru, cevap şeklinde oluyor veya kendi yaşadıkları olayları anlatıyorlar. Biz normalde kadınların 20 yaşından sonra kendi memelerinin normali nasıldır, onu öğrenmeleri, tedavi için nereye gitmeleri; böyle bir kitle ile karşılaştıkları zaman, hangi tedavi yöntemlerini kullanmaları gerektiği konusunda bilinçlendirme yaptık" dedi.

Toplantıya katılan kadınlar şunları söyledi:

-Serin Uğur: "Meme kanseri değilim ama bende mesane kanseriyim. Bu süreçleri çok iyi bilirim. Bu bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız kendi memelerini kontrol etmeme gibi bir huyları var maalesef ki. Ben biraz daha tecrübeliyim bu konuda. Böyle bir toplantının olması bizim için çok çok faydalı diye düşünüyorum."

-Mühibe Kiriş: "Hanımlara bu konuları öğretmeleri hoşuma gitti, bilgilenmek çok güzel. Mesela ben 5 yıl önce test yaptırdım. Şimdi bir daha gitmeyi düşünüyorum, yani her sene yaptırmam lazımmış. Güzel bir şey yaptı Büyükşehir Belediyemiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika
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