Mersin'de Kamyonette Yangın!

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü.

Hal Mahallesi'nde yol alan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre trafikte seyredip uygun bir bölgede aracını park eden sürücü, araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada bölgeden geçen beton mikseri, kamyonetin önünde durarak yangına müdahale etti. Mikserin tankından tazyikli su sıkılarak yangın söndürüldü.

Öte yandan, alev alan kamyonetin trafikteki seyri ve beton mikserinden sıkılan suyla yangının söndürülmesi, vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülendi.