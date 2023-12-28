 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de kavga eden gruba araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kavga eden gruba araç çarptı: 2 yaralı

Mersin'de bir grup arasında çıkan kavgada, hafif ticari araç kavgaya karışan gruba çarptı ve 2 kişi yaralandı. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Mersin\'de kavga eden gruba araç çarptı: 2 yaralı
28.12.2023 - 20:24,
Abone Ol

Mersin'de, sokakta kavga eden gruba hafif ticari araçla çarparak iki kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Şevket Sümer Mahallesi'nde, bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada, D.İ. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavga eden gruba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan D.İ, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruba hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sümer Mahallesi, Mersin, kavga, Güvenlik Kamerası, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kavga eden gruba araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 21:58:07. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de kavga eden gruba araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement