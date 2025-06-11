Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 KLD 975 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda çarpıştı.
Otomobilin refüje çarparak durabildiği kazada elektrikli bisiklet de devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bisikletteki iki kişi ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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