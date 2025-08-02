Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal mahallelerdeki yollarda sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklaması göre, tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal bölgelerdeki yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk asfaltla kaplanıyor.
Bu kapsamda, Parmakkurdu, Esenli, Hebilli, Yeşilova, Puğkaracadağ, Bekirde ve Şakir Gülmen mahallelerinde 24 kilometrelik sathi kaplama yapıldı.
Ekipler, Iğdır Mahallesi'nde de yaklaşık 4 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirdi.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmaları yerinde inceledi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kırsal Yollara Sathi Kaplama - Son Dakika
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