Mersin'de Köpekbalığı Tedirginliği - Son Dakika
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Mersin'de Köpekbalığı Tedirginliği

10.06.2025 18:36
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Mersin sahillerinde görülen köpek balıklarının durumu açıklığa kavuşturuldu, tedirginlik sona erdi.

Mersin'de köpekbalığı tedirginliği: Biri caretta çıktı, diğerinin Kıbrıs'ta olduğu belirlendi

MERSİN - Mersin sahillerinde kıyıya yakın noktalardan görüldüğü iler sürülen köpek balıklarından birinin Kıbrıs tarafında olduğu ancak kılıç balığı olma ihtimalinin bulunduğu, diğerinin ise caretta caretta olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de havaların ısınmasyıyla birlikte deniz sezonu da başladı. Bayram tatilini fırsat olarak değerlendip gelenler, güneş ve denizin tadını çıkartı. Denizde beliren canlılar nedeniyle zaman zaman köpek balığı tedirginliği de yaşandı. Önceki gün Erdemli ilçesi Kocahasanlı sahilinde tatilcilerin fark ettiği karartının köpek balığı olduğu düşüncesiyle deniz boşaltılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de bölgede keşif yaptığı ancak köğek balığı olmadığı belirlenmişti. Son günlerde üreme için Akdeniz kıyılarına yoğun olarak gelen İribaş Deniz Kaplumbası olarak bilinen Caretta carettaların bölgede olduğu, 50 yaşlarında olanların iri yapısı ile dikkat çektiği bildirildi.

Mersin gibi lanse edilen köpek balığı görüntüsü de sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerin Kıbrıs Girne Alsancak Bölgesi'nde çekildiği ancak köpek balığının dışında kılıç balığı olma ihtimalinin de olduğu bildirildi.

Por.Dr.Ayas: "Ülkemizin sahilleri, dünyanın en güvenilir deniz alanlarına sahip"

Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas'ta geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine bilgi vermişti. Başta Akdeniz olmak üzere birçok ülke kıyılarında köpek balıklarının gözlenmesinde artış yaşandığını belirten Prof.Dr. Ayas "Ülkemizin sahilleri, dünyanın en güvenilir deniz alanlarına sahip"ifadelerini kullanmıştı.

Akdeniz'de çalışmalar yapan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Türkiye karasularında kısa yüzgeçli mako, esmer köpek balığı, camgöz, mavi köpek balığı gibi birçok türün bulunduğunu söyledi. Bu türlerin kıyılara yakın noktalarda görülmesine değinen Ayas, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, başta Akdeniz olmak üzere birçok ülke kıyılarında köpek balıklarının gözlenmesinde artış yaşandığına dikkat çekti.

Ayas, "Sadece Mersin Körfezi'nde değil, tüm denizlerde daha fazla büyük köpek balıkları türlerini kıyılara yakın alanlarda görmeye başladık. Bunun temel sebeplerinden biri, denizde faaliyeti olan hemen herkesin yüksek çözünürlüklü kameralar kullanması ve artık sosyal medyada dünyanın bir yerinde çekilen fotoğraf veya videolarının aynı anda tüm dünyada görüntülenebiliyor olmasıdır. Artık teknolojinin hayatımıza girmesiyle; denizdeki türlerin hayatımıza çok kolay bir şekilde anında yansımasıyla alakalı bir boyutu var bunun" diye konuştu.

"Kıyıdaki insanlar için bir tehdit oluşturmuyor"

Korkulacak bir durum olmadığı konusunda da uyaran Ayas, "Ülkemizin sahilleri, turizm açısından ve köpek balıkları açısından dünyanın en güvenilir deniz alanlarına sahip. Tabii belli dönemlerde köpek balıkları belli noktaları üreme ve yavru bakım alanı olarak kullanmak için gelebiliyorlar ama bunların turizm bölgeleri dışındaki alanlar olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Onun dışında köpek balıkları özellikle Akdeniz'in orta kısımlarını kullandığı için özellikle de turizm sezonu içerisinde insan ile karşılaşmalarının çok nadir olabileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kıyıya yakın bölgelerde görülen köpek balıklarının, balıkçıların olta ile yakaladıkları türler olduğunu ifade eden Ayas, "Bunların aslında çok yoğun bir şekilde kıyı bölgelerinde değil, özellikle kıyıdan 1,5 kilometre açıkta yakalanan bireyler olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde köpek balıkları bulunabiliyor, özellikle 'Juvenil' dediğimiz daha küçük boydaki köpek balıkları bu bölgelerde bulunabiliyor ve bunlar kıyıdaki insanlar için bir tehdit oluşturmuyor. Turizm faaliyetleri genelde sahil, kumul alanlarda gerçekleştiği için bu gözlenen kum ve Mako köpek balığı türlerinin bu alanları turizm sezonu içerisinde kullanması neredeyse imkansıza yakın. O anlamda da 'Türkiye'deki denizler, köpek balığı riski açısından çok güvenlidir' diyebiliriz"diyerek herkesin içini rahatlatmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Köpekbalığı Tedirginliği - Son Dakika

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