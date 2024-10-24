Mersin\'de Korkunç Olay: Eşini Öldürüp İntihar Etti

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde tartıştığı eşi Fatma Biricik'i (44) evde av tüfeğiyle öldüren Atilla Biricik (44), aynı silahla otomobilinde intihar etti. Fatma Biricik'in, eşi için aldığı 'önleyici tedbir' kararının 22 Ekim'de dolduğu, bir gün önce yapılan görüşmede ise tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Atilla Biricik ile eşi Fatma Biricik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla Biricik, eşini av tüfeğiyle vurup, evden ayrıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen Fatma Biricik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatma Biricik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Atilla Biricik'in yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 46 AAG 096 plakalı otomobiline cesedi bulundu. Tüfekle intihar ettiği belirlenen Atilla Biricik ile öldürdüğü eşi Fatma Biricik'in cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Çiftin engelli çocuğu ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan, eşi hakkında aldırdığı 'önleyici tedbir' kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile bir gün önce görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği bildirildi.