Mersin'de KYK Yurdu İddiaları Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Mersin'de KYK Yurdu İddiaları Asılsız Çıktı

Mersin\'de KYK Yurdu İddiaları Asılsız Çıktı

KYK yurdunda cinsel saldırı iddiaları asılsız bulundu, eylem sonrası öğrenciler yurda döndü.

10.10.2024 12:13
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MERSİN'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine öğrenciler sokağa çıkıp eylem yaptı. İddiaların doğru olmadığı ortaya çıkınca eylem sona erdi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapılan araştırmada iddiaların tamamen asılsız olduğunu, iddiaları gündeme getiren sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Mersin'de dün gece Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahında 2 kız öğrenciye yönelik, yoldan geçen araçtaki 2 erkek tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, bazı sosyal medya hesaplarından kız öğrencinin zorla araca bindirildiği, cinsel saldırıya uğradığı, ardından araçtan atlayarak kaçıp yurda sığındığı iddiaları yayıldı. Bu paylaşımlar üzerine yurtta kalan kız öğrenciler, sokağa çıktı. Alkışlarla yürüyüp, slogan atarak tepki gösteren öğrenciler, güvenlik görevlilerinin uyarısıyla yurtlarına döndü.

İNCELEME YAPILDI

İddialarla ilgili yapılan inceleme sonucunda Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile birlikte açıklama yaptı. Vali Pehlivan, açıklamasında, ihbar üzerine polis ve yurtta görevli ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, "Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahı üzerinde 2 kız öğrencimize yönelik olarak, yoldan geçen 1 araçta bulunan 2 erkek şahıs tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize dün akşam saatlerinde ihbar gelmiştir. Gelen ihbar üzerine ilgili Emniyet birimlerimiz ve yurtta görevli ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Öğrencilerle bire bir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir. Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ, AİLELERİNİN EMANETİDİR'

Vali Pehlivan, adli ve idari tahkikat sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Yapılan araştırmalar neticesinde, bazı sosyal medya hesaplarında Mersin KYK Kız Yurdu'nda, bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşılmış olup, bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimiz ailelerinin bizlere emanetidir. Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir. Bu konuda her türlü tedbir alınmış durumdadır ve tavizsiz bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızı tedirgin edecek, huzurunu bozacak provokatif haberlere itibar edilmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de KYK Yurdu İddiaları Asılsız Çıktı - Son Dakika

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