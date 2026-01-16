Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde 15 Bin Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde 15 Bin Kandil Simidi İkramı

16.01.2026 10:43  Güncelleme: 11:38
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde 15 bin kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, 13 ilçede 33 cami ve yoğun yerlerde ikramda bulundu. Vatandaşlar, hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçede 33 cami ve merkez ilçelerde kurulan 4 dağıtım noktasında ekipler, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutlayarak 15 bin kandil simidi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Miraç Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Kent genelinde eş zamanlı dağıtım yapan ekipler, 33 caminin yanı sıra Forum AVM, Yoğurt Pazarı, Karayolları Kavşağı ve Mezitli Bankalar Caddesi gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda dağıtım gerçekleştirdi. "Hayırla, huzurla, memnuniyetle" dilekleriyle vatandaşların Miraç Kandili'ni kutlayan ekipler, kent genelinde 15 bin kandil simidi dağıttı.

"Miraç Kandili'nin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ece Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak Miraç Kandili'nde vatandaşların manevi duygularına ortak olmak amacıyla kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, "Bu güzel geceyi daha anlamlı kılmak amacıyla, 13 ilçemizde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Bu mübarek gecede vatandaşlarımızın dualarına ortak olmak, Miraç Kandili'nin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak, bizler için de büyük bir mutluluk oldu. Miraç Kandili'nin tüm Mersin halkına ve ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar ikramları memnuniyetle karşıladı

İkramdan yararlanan vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Bahadır Dursun: "Vahap Başkanımızdan ve hizmetlerinden çok memnunuz. Mersinimiz güzelleşiyor. Tabii ki insanlar da bunun farkında. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Miraç Kandilimiz de tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun."

-Ömer Aslan: "Vahap Seçer, Mersin halkı için gerçekten süper çalışıyor. Ben bunu gururla her tarafta konuşuyorum. Bugün de kandil dolayısıyla bir ikram yapılıyor. Biz de bu ikramdan aldık. Hayırlı kandiller diliyorum."

-Cem Pakalınlı: "Belediyemizden memnunuz. Kandillerde bu paylaşımları sürdürüyorlar. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

-Hatice Evin: "Geleneklerimiz devam ettiriliyor.  Bu konuda çok memnunuz. Bütün müslüman aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Allah'ım herkesin dualarını kabul etsin."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kandil Simidi, Miraç Kandili, Güncel, Cami, Son Dakika

