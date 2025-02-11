Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.B.K. idaresindeki 33 ATD 871 motosiklet, Kocahasanlı Mahallesi'nde E.T. yönetimindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki E.K. yola savruldu.
Haber verilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.B.K. ile E.K. sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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