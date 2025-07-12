Mersin'de Müezzine Bıçaklı Saldırı

Mersin'de cami avlusunda müezzini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneylioğlu Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir, ibadethanenin avlusunda oturan ve yanında uyuşturucu madde kullanımı için aparat bulunan kişiyi uyardı.

Daha sonra camiye girmek için yönelen Tekdemir'e saldıran zanlı, müezzini bıçakla bacağından yaraladı.

Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Tekdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, zanlının, müezzin Tekdemir'i bıçaklaması ve çevredekiler tarafından elindeki bıçak alınarak yakalanması caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.