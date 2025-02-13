Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının kantinlerini inceledi.
Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakan ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?