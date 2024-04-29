Mersin'de Otoyolda Hırsızlık Girişimi İddiası Üzerine Polis Denetim Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Otoyolda Hırsızlık Girişimi İddiası Üzerine Polis Denetim Yaptı

Mersin\'de Otoyolda Hırsızlık Girişimi İddiası Üzerine Polis Denetim Yaptı

Mersin'de polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları iddia edilen kişilerle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Tarsus ilçesinde yaşadıklarını ve eylemlerini Adana sınırında gerçekleştirdiklerini tespit etti. Otoyoldaki dron destekli uygulama ve denetimler ise devam ediyor.

29.04.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de polis ekipleri, otoyolda kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddiası üzerine denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları iddia edilen kişilerle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, söz konusu paylaşımlarda görülen otoyoldaki mevkilerde denetim yaptı.

Ekipler, Tarsus ilçesinde yaşadıkları belirlenen şüphelilerin, eylemlerini Adana sınırında gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Söz konusu iddialara ilişkin emniyet birimlerine müracaat edilmediği aktarılan açıklamada, otoyoldaki dron destekli uygulama ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Adana, Güvenlik, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Otoyolda Hırsızlık Girişimi İddiası Üzerine Polis Denetim Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:18:09. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Otoyolda Hırsızlık Girişimi İddiası Üzerine Polis Denetim Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement