Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tırmıl Sanayi Sitesi'nde kadın kılığına giren ve peçe takan kişi, taksiyle geldiği tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner'e ateş edip, aynı araçla kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 17 yaşındaki M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın 2 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğü ve ailesinin Güner'i sorumlu tutarak husumet beslediği tespit edildi.

SAKLANDIKLARI ADRESLERDE YAKALANDILAR

Ekipler, M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E.'yi saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

VURULMA ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in silahlı saldırıda vurulduktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.