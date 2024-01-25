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Mersin'de Polis, Kendisini Cumhuriyet Savcısı Olarak Tanıtanlara Para Göndermek Üzere Olan Yaşlıyı Kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de Polis, Kendisini Cumhuriyet Savcısı Olarak Tanıtanlara Para Göndermek Üzere Olan Yaşlıyı Kurtardı

Mersin'de polis ekipleri, 78 yaşındaki Arif Birtek'in dolandırılmak üzere olduğunu tespit ederek, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtanlara para göndermek üzere olan yaşlıyı son anda engelledi. Polis ekipleri, Birtek'i dolandırılmaktan kurtardıktan sonra şikayetçi olması için emniyete götürdü.

Mersin\'de Polis, Kendisini Cumhuriyet Savcısı Olarak Tanıtanlara Para Göndermek Üzere Olan Yaşlıyı Kurtardı
25.01.2024 - 11:31,
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Mersin'de polis ekipleri, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtanlara para göndermek üzere olan yaşlıyı, son anda engelledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, 78 yaşındaki Arif Birtek'in yüklü miktarda parayı bankaya yatırmaya çalıştığını belirledi ve dolandırılıyor olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bankaya giden ekipler burada Birtek ile görüştü.

Ekipler yaptıkları görüşmede, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişilerin kimlik ve hesap bilgilerine ulaştıkları Birtek'ten banka hesaplarına 300 bin lira yatırmasını istediklerini tespit etti.

Durumun dolandırıcılık olduğunu belirleyen ekipler, Birtek'i dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Polis ekipleriyle emniyete giden Birtek, kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

Birtek, polis ekiplerine teşekkür etti. ???????

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Mersin, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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