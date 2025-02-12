Mersin\'de Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Zarife- Çelebi Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere siber zorbalık ile güvenli internet kullanımı konusunda bilgi verdi.
Sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenleri anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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